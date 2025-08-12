Volkswagen supera Tesla nella vendite globali delle auto elettriche fuori dalla Cina. Terzo il gruppo Hyundai

Da gennaio a giugno 2025, il numero totale di veicoli elettrici immatricolati nei Paesi di tutto il mondo, esclusa la Cina, e stato di circa 3,488 milioni di unita, con un aumento del 21,9% su base annua. Lo riporta l'ultima analisi di Sne Research, secondo cui il gruppo Volkswagen ha superato Tesla e si e aggiudicato il primo posto in classifica vendendo 591.000 unita, con un aumento del 66,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La crescita di VW e stata trainata principalmente dalle forti vendite europee di ID.4, ID.7 ed ENYAQ basate sulla piattaforma Meb, e dall'espansione delle vendite di nuovi modelli come A6/Q6 e-Tron e Macan 4 Electric, su cui e applicata la piattaforma Ppe.

Tesla, al secondo posto, ha venduto 457.000 unita, registrando un calo del 17,2% su base annua. Le vendite di Model Y e Model 3 sono diminuite di circa il 20%, determinando un evidente rallentamento della domanda per questi modelli. Model S e Model X hanno registrato un calo delle vendite molto piu significativo, poiché Tesla ha perso competitività nel segmento premium. Hyundai, al terzo posto, ha venduto circa 293.000 unita, registrando un aumento del 9,4% su base annua e una crescita costante.

I modelli principali esistenti - IONIQ 5 ed EV 6 - hanno continuato a registrare una domanda stabile nel segmento dei SUV di medie dimensioni, dove la concorrenza e agguerrita. Anche l'espansione delle vendite di EV 3 e Casper (Inster) EV ha contribuito alla crescita delle vendite complessive. In particolare, EV 3 ha attirato l'attenzione principalmente dei mercati emergenti in Asia ed Europa. Casper EV si e affermato come nuovo motore di crescita per il gruppo, assorbendo la domanda di veicoli elettrici urbani di piccole dimensioni.