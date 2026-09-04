Volkswagen Group taglierà altri 50 mila posti entro il 2030. Titolo vola in Borsa (+4,9%) dopo l'ok al piano

Il colosso automobilistico tedesco Volkswagen ha annunciato che la dirigenza e i sindacati hanno raggiunto un accordo per tagliare ulteriori 50.000 posti di lavoro entro la fine del decennio, portando il totale delle perdite occupazionali a 100.000. "È essenziale allineare sistematicamente i livelli di forza lavoro alle realtà economiche», ha dichiarato il gruppo, che comprende 10 marchi, in un comunicato. L'azienda ha approvato un piano che prevede «la riduzione di circa 50.000 posti di lavoro», che si aggiungono ai 50.000 già concordati.

Vola Volkswagen alla Borsa di Francoforte dopo che il consiglio di sorveglianza del colosso automobilistico ha raggiunto un'intesa su un piano di ristrutturazione che prevede il taglio di 100mila posti di lavoro entro il 2030. Il titolo della casa di Wolfsburg avanza del 4,9% a 80,1 euro, dopo aver segnato un rialzo massimo di quasi il 10% a 83,76 euro.