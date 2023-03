Volkswagen, via libera a joint venture Powerco e Umicore. Collaborazione per materiali delle batterie per auto elettriche

PowerCo, società del Gruppo Volkswagen dedicata al business delle batterie, e Umicore, gruppo belga specializzato in tecnologia circolare, hanno ottenuto tutte le approvazioni normative per la joint venture annunciata nel settembre 2022. Le due realtà aziendali possono ora procedere con i preparativi per la produzione industriale su larga scala di materiali catodici attivi e di precursori in Europa. A partire dal 2025 la joint venture, con sede a Bruxelles, sarà in grado di fornire alle gigafactory europee di PowerCo i materiali chiave per la produzione, per la quale coprirà gran parte della domanda in Europa, assicurando a Umicore l’accesso a una fetta importante del mercato EU di materiali catodici per auto elettriche.

I materiali catodici attivi sono la leva tecnologica fondamentale per le prestazioni delle batterie, oltre che il principale fattore che contribuisce al loro costo complessivo. Si tratta quindi di materiali di importanza strategica, centrali per la creazione del valore delle batterie e importanti per il successo della transizione verso la mobilità elettrica. La collaborazione tra PowerCo e Umicore è in linea con la tabella di marcia per produrre, entro la fine del decennio, Cam e Ppcam per una capacità di celle pari a 160 GWh l’anno, equivalente a una capacità produttiva annuale in grado di alimentare circa 2,2 milioni di veicoli 100% elettrici. I partner contribuiranno alla transizione verso la mobilità a zero emissioni e all’ulteriore sviluppo di una catena di approvvigionamento europea delle batterie e allo sviluppo di una catena locale sostenibile integrata. La ricerca del sito produttivo è in corso e la location individuata sarà annunciata in seguito, così come il nome della joint venture.