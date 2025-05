Volkswagen, Werner Tietz nuovo responsabile della Ricerca e Sviluppo del Gruppo

Cambio nella cabina di comando del Gruppo Volkswagen. A partire dal 1° luglio Werner Tietz assumerà l’incarico di Responsabile Ricerca e Sviluppo, allo stesso tempo rimarrà nella sua posizione di Vicepresidente Esecutivo Ricerca e Sviluppo di SEAT S.A.. Tietz succederà a Michael Steiner, che assumerà il ruolo di Vicepresidente del Comitato Esecutivo di Porsche AG, oltre alla sua attuale posizione di membro del Comitato Esecutivo per la Ricerca e lo Sviluppo di Porsche AG.

«Con la sua visione, le sue competenze tecniche e oltre tre decenni di esperienza all’interno del Gruppo Volkswagen, Werner Tietz ha svolto un ruolo chiave nel plasmare la forza innovativa di marchi come Audi, Porsche, Bentley, SEAT e CUPRA. Il suo lavoro è sinonimo di un progresso lungimirante, dai materiali sostenibili alla strategia di elettrificazione. Grazie a questa vasta esperienza, continuerà a portare avanti la ricerca e lo sviluppo del Gruppo Volkswagen», ha dichiarato Oliver Blume, ceo del Gruppo Volkswagen.

Tietz vanta oltre 30 anni di esperienza nel Gruppo Volkswagen, dove lavora dal 1994 ed ha ricoperto diverse posizioni in Audi dove è stato responsabile di tutti gli interni dei veicoli del marchio. Nel 2011 è passato a Porsche, dove è stato responsabile dello sviluppo della carrozzeria e degli interni dei diversi modelli. Ha inoltre partecipato allo sviluppo del concept di Taycan e ha lavorato all’introduzione di materiali innovativi in molti modelli. Prima di entrare in SEAT S.A., Tietz è stato membro del Comitato Esecutivo di Bentley e responsabile del dipartimento di Sviluppo, dove si è occupato di creare la nuova strategia di sviluppo e gettare le basi per l’elettrificazione del marchio.