Volvo bene nel 2024, per il nuovo anno punta a potenziare la produzione e al 50-60% per le vendite alla spina

Volvo ha chiuso un 2024 di crescita per i volumi e il bilancio economico, ma con il quarto trimestre in rallentamento e un 2025 che pone molte sfide per il marchio svedese che si prepara a fronteggiarle proseguendo nel proprio percorso industriale, tecnologico e di prodotto sfruttando gli investimenti compiuti negli ultimi anni.

Nell’anno appena entrato infatti entrerà in azione lo stabilimento belga di Ghent per la produzione della EX30 che sta riscuotendo un bel successo e spingendo la quota di auto elettriche vendute verso il 23%, praticamente pari a quello delle ibride plug-in. La piccola elettrica sarà dunque alleggerita dal gravame dei dazi per le auto prodotte in Cina e vedrà presto completare la propria gamma con la versione Cross a carrozzeria rialzata e dotata di un look più orientato al fuoristrada.

Volvo potenzierà ulteriormente in Europa la propria capacità produttiva con l’impianto di Valaliky, in Slovacchia dove sta investendo 1,2 miliardi di euro (dei quali 267 milioni forniti dal governo di Bratislava) e che avrà una capacità a regime di 250mila unità. Lo stabilimento sarà completato entro la fine del 2025, entrerà in azione l’anno successivo, creerà oltre 3.300 posti di lavoro diretti e sarà carbon neutral. Insieme a Torslanda, saranno dunque tre i siti produttivi di Volvo in Europa.

Le nuove EX90 e XC90 avranno nel 2025 il primo anno pieno di vendite e si attende l’arrivo della nuova ES90, berlina elettrica basata sulla piattaforma SPA2. Entro l’anno farà capolino la nuova EX60, elettrica basata sulla piattaforma SPA3 con due novità fondamentali: la scocca ricavata con il metodo gigacasting e che integra la batteria nella struttura (cell-to-body). Il concetto di Superset permetterà livelli superiori di standardizzazione e scalabilità dei componenti con benefici sui costi. In arrivo anche una nuova generazione di motori elettrici.

La EX60 sarà sul mercato dal 2026 e ci saranno altri due modelli basati sulla piattaforma SPA3, nel frattempo, ci sarà un’ibrida plug-in con un’autonomia in elettrico maggiorata, inizialmente solo per il mercato cinese. Ragionevolmente, tale concetto arriverà anche in Europa dove la traiettoria verso l’elettrificazione completa dovrà affrontare qualche curva in più. Volvo conta comunque di portare il proprio mix di vendita globale alla spina dal 46% del 2024 al 50-60%.