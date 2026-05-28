Volvo amplia l'accesso ai Supercharger di Tesla in tutta Europa. Una rete di oltre 20mila stazioni

Volvo contribuisce a rendere la ricarica della vetture elettriche semplice e agevole grazie a un ecosistema integrato che prevede l'accesso, a partire dal mese di ottobre, alle stazioni Supercharger di Tesla in tutta Europa. Con una rete di oltre 20.000 stazioni, i possessori di una vettura del marchio svedese a trazione completamente elettrica avrà accesso agli impianti Supercharger di Tesla presenti in 29 Paesi europei, principalmente nei mercati chiave quali Germania, Francia, Norvegia, Regno Unito, Svezia, Italia e Spagna. Numeri che si vanno a sommarre agli oltre tre milioni di punti di ricarica in tutto il mondo accessibili tramite l'app Volvo.

L'impegno Volvo va oltre i confini europei: infatti, rientra nella strategia del costruttore l'adeguamento di alcuni modelli al North American Charging System (sistema di ricarica nordamericano) nei principali mercati della regione Asia-Pacifico, in particolare in Giappone e Corea del Sud, entro il 2029. Ciò consentirà agli automobilisti Volvo in questi mercati di accedere in futuro alla rete Supercharger di Tesla. Con l'obiettivo di rende l'esperienza d'uso delle auto elettriche ancora più pratica, la strategia di ricarica di Volvo Car è orientata a migliorare sempre di più la coerenza e l'affidabilità della rete pubblica di ricarica su scala mondiale. Tale approccio prevede il sostegno a iniziative di mercato finalizzate alla standardizzazione e all'interoperabilità dei sistemi di ricarica, soprattutto nei contesti in cui una cooperazione condivisa può semplificare l'accesso alla ricarica pubblica per un numero crescente di automobilisti.