Volvo, balza a +25% l'utile netto nel terzo trimestre ma le stime di crescita calano

PER MARCA

Volvo Cars, controllata dalla cinese Geely, ha annunciato un aumento di quasi il 25% dell'utile netto, ma ha tagliato drasticamente le previsioni di vendita per il 2024. Il gruppo prevede ora solo una crescita “minima” nel quarto trimestre e “pertanto” sta abbassando le previsioni di crescita delle vendite al “7-8% per l'intero anno, invece del 12-15%” precedente, ha avvertito l'amministratore delegato Jim Rowan, sottolineando che i mercati automobilistici in Cina, Europa e Stati Uniti sono ora “sempre più sotto pressione”. Ha dichiarato che il mercato automobilistico è “sempre più sotto pressione, il che influisce sulla domanda” nelle “principali regioni di vendita” di Volvo: Cina, Europa e Stati Uniti.

Per il terzo trimestre del 2024, ha annunciato un aumento di quasi un quarto dell'utile netto, a 4,4 miliardi di corone (416 milioni di dollari), trainato da un balzo del 30% dell'utile operativo, a 5,8 miliardi di corone, grazie a materie prime più economiche. Tuttavia, le vendite del trimestre sono aumentate solo dello 0,9% a 92,8 miliardi di corone, nonostante un aumento del 3% dei volumi di vendita a 172.849 auto.