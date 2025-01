Volvo Car Italia festeggia un 2024 di successo. Miglior risultato vendite del nuovo millennio con 21.554 auto targate

E' un consuntivo annuale che parla di dati positivi sul piano commerciale, quello stilato da Volvo Car Italia, che per il 2024 fa segnare il miglior risultato di immatricolazioni e di penetrazione del nuovo millennio. Sono state infatti 21.554 le Volvo targate in Italia nel 2024, per una quota di mercato pari all'1,37%. La quota delle vetture full electric, EX30 in testa, ha raggiunto il 20,4% sul totale immatricolato Volvo. In pratica, una vettura su cinque delle Volvo targate lo scorso anno in Italia è stata una full electric. Anche la penetrazione è stata elevata rispetto alla media del mercato, che è pari a poco più del 4%. Questo ha portato le Volvo full electric a una quota di mercato pari al 6,68%. EX30 è stata anche la vettura elettrica più venduta in Italia nei mesi di luglio e di settembre.

Il riscontro ottenuto nel comparto delle full electric rispecchia l'andamento dell'intera offerta Volvo in Italia, che ha chiuso l'anno con un immatricolato totale in crescita del 13,4% rispetto al 2023, in controtendenza rispetto a un mercato in calo dello 0,5%. La Volvo più venduta in Italia nel 2024 è stata ancora una volta XC40 (oltre 9.000 unità) seguita da XC60. «Quanto realizzato in Italia con tutta la gamma, con le nostre auto full electric e con EX30 in particolare - ha commentato Michele Crisci, presidente di Volvo Car Italia - ci rende assai orgogliosi del lavoro fatto nell'anno appena concluso e in quelli di preparazione al lancio precedenti. In un mercato Italiano difficile per la mobilità elettrica, avere un quinto dell'immatricolato realizzato con auto full electric nell'anno migliore dall'inizio del millennio significa una sola cosa, che il pubblico sa apprezzare la qualità del prodotto Volvo e lo premia».