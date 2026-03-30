Volvo Cars, accordo con Geely per importare auto di Lynk & Co in Europa. Userà le proprie concessionarie per la vendita delle vetture

Volvo Cars e Geely Auto hanno firmato un protocollo d'intesa (MoU) per una nuova partnership commerciale con il brand Lynk & Co, controllato da Geely, in Europa. La partnership prevede che Volvo Cars diventi l'importatore esclusivo delle auto Lynk & Co in Europa e sia responsabile delle operazioni commerciali e di branding di Lynk & Co nel Vecchio Continente, sostenendo ulteriormente i piani di crescita del marchio nella regione. Inoltre, la partnership commerciale mira ad aumentare le vendite e l'attività di assistenza per i partner rivenditori di Volvo Cars. Volvo Cars intende usare le proprie concessionarie per la vendita delle vetture Lynk & Co, con l'obiettivo di creare sinergie gestendo il marchio attraverso le proprie strutture commerciali centrali e a livello di mercato.

"Grazie a questo nuovo accordo, sfrutteremo il nostro sistema commerciale per sostenere le ambizioni di crescita di Lynk & Co in Europa", ha detto Erik Severinson, direttore commerciale di Volvo Cars, spiegando che "allo stesso tempo, l'accordo consentirà a Volvo Cars e ai nostri partner commerciali di rivolgersi a una clientela più ampia", mentre "Lynk & Co potrà realizzare il proprio vero potenziale in Europa". La responsabilità dello sviluppo globale di Lynk & Co, della certificazione dei prodotti e di tutte le operazioni al di fuori dell’Europa rimane in capo alla società madre del marchio in Cina, interamente controllata da Geely Auto Group.