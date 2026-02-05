Volvo Cars: calano utili e fatturato nel 4° trimestre a causa dei dazi. Nel 2025 vendite giù del 7% a 710mila auto

Calano gli utili di Volvo Cars nel quarto trimestre, colpiti dai dazi e dalla debole domanda. La casa automobilistica con sede in Svezia, controllata dalla cinese Geely Holding, ha messo in evidenza che i fattori esterni continuano a rappresentare una sfida. L'utile operativo ad esclusione gli elementi che incidono sulla comparabilità del gruppo, è sceso a 1,8 miliardi di corone (199,9 milioni di dollari) dai 5,6 miliardi di corone dell'anno precedente, segnando una contrazione del 68 per cento. Il gruppo ha registrato una perdita netta di 4 miliardi di corone, con un calo del 117% rispetto al risultato netto positivo dello stesso periodo del 2024. Le vendite sono calate del 16% a 94,4 miliardi di corone.

Nell'intero 2025 le vendite sono diminuite del 7% a 710mila auto. Il fatturato è stato pari a 357,3 miliardi di corone svedesi, con una flessione dell'11% "principalmente a causa dei minori volumi all'ingrosso e dell'andamento sfavorevole del mix di vendite e dei prezzi, parzialmente compensati dall'aumento delle vendite di auto usate. L'utile operativo (Ebit) è stato pari a 0,3 miliardi di corone svedesi, in marcato calo rispetto ai 22,3 miliardi del 2024, un risultato prevalentemente influenzato da voci che incidono sulla comparabilità, un onere una tantum non monetario per svalutazione pari a 11,4 miliardi di corone svedesi e costi di ristrutturazione pari a 0,8 miliardi di corone svedesi. Escludendo tali voci, il calo" che si riduce dal 99% al 48% "è stato principalmente determinato dal mix di vendita e dai prezzi, nonché dai minori volumi all'ingrosso".