Volvo Cars, dicembre in positivo (+2%) ma nel 2025 registra una flessione del 7% a livello globale

Volvo Cars ha comunicato i risultati di vendita relativi a dicembre e all'intero anno 2025. Nel mese di dicembre, le vendite globali hanno raggiunto 75.049 unità, in aumento del 2% rispetto allo stesso mese del 2024. Nel complesso del 2025, le consegne mondiali si sono attestate a 710.042 vetture, registrando un calo del 7% su base annua. Cina, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Svezia si confermano i principali mercati del marchio. In Europa, a dicembre sono state vendute 33.406 auto, in linea con l'anno precedente, con una crescita del 33% delle vetture 100% elettriche. Nel corso dell'anno, il mercato europeo ha chiuso a 332.667 unità (-10%). Negli Stati Uniti, dicembre, per Volvo, ha segnato un +1% con 14.193 vetture, mentre il totale annuo è sceso del 3% a 121.607 unità. In Cina, le vendite di dicembre sono cresciute dell'1% a 16.103 auto, con un forte aumento dei modelli elettrificati, mentre il dato annuo si è attestato a 149.549 unità (-4%).

«Siamo contenti di chiudere l'anno su una nota positiva - ha commentato Erik Severinson, chief commercial officer di Volvo Cars - registrando una crescita in tutte le principali aree geografiche dovuta soprattutto all'aumento delle vendite dei nostri modelli completamente elettrici e ibridi plug-in. Nonostante un mercato difficile che continua a subire pressioni su più fronti, il fatto che le consegne dei nostri modelli a trazione completamente elettrica, in particolare l'Ex90 e l'Ex30, siano aumentate ci incoraggia molto». Nel 2025, il modello più venduto è stato Xc60, seguito da Xc40/Ex40 e Xc90. Volvo evidenzia una crescita delle consegne di modelli elettrici e ibridi plug-in, nonostante un contesto di mercato definito complesso a livello globale.