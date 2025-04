​Volvo Cars, Jim Rowan lascia a sorpresa. Håkan Samuelsson torna ceo per due anni

Volvo Cars ha annunciato il ritorno dell’ex amministratore delegato Håkan Samuelsson come Ceo dopo l’inaspettata uscita dell’attuale Ceo Jim Rowan. Samuelsson ha assunto l’incarico per un periodo di due anni a partire dal 1° aprile, mentre l’azienda sta cercando un successore a lungo termine.

“Siamo molto lieti di dare nuovamente il benvenuto a Håkan Samuelsson come Ceo”, ha dichiarato Eric Li, Presidente del Consiglio di Amministrazione. “Håkan ha guidato Volvo Cars attraverso uno dei decenni più trasformativi e di maggiore creazione di valore, rilanciando il marchio, espandendosi in nuovi mercati ed eseguendo con successo la sua Ipo. Porta con sé una rara combinazione di conoscenza industriale, visione strategica e leadership comprovata, oltre a una profonda conoscenza del nostro gruppo. Poiché l’industria entra in una fase ancora più complessa, crediamo che la sua esperienza e la sua guida sicura siano esattamente ciò di cui Volvo Cars ha bisogno per rafforzare la sua posizione globale e sbloccare il suo prossimo potenziale di crescita”.

Jim Rowan, Ceo dal 2022, si è dimesso il 31 marzo e ha lasciato anche il Consiglio di Amministrazione di Volvo Cars nella stessa data. Rowan era stato nominato Ceo dopo la quotazione in borsa di Volvo Cars a Stoccolma nel 2021. Secondo gli analisti del settore, Volvo Cars si trova ad affrontare diverse sfide, tra cui l’imposizione di dazi doganali sulle importazioni verso gli Stati Uniti, un mercato chiave per l’azienda.