Volvo chiude trimestre in rosso, pesano ancora Usa e Cina. Annunciato taglio di circa 2.500 posti

Volvo Cars archivia il terzo trimestre con una perdita. Il risultato operativo è negativo per 3,7 miliardi di corone svedesi e un corrispondente margine Ebit del -5,6%. I ricavi registrano un -23% a 66,9 miliardi di corone svedesi. L'utile è in rosso di 5,7 miliardi di corone svedesi. Il risultato riflette un ulteriore deterioramento del contesto esterno, determinato dall'andamento dei mercati in Cina e negli Stati Uniti. Alla luce di tali risultati, Volvo Cars punta a ridurre di ulteriori 5 miliardi di corone svedesi le spese indirette e i costi variabili, oltre ai precedenti programmi di riduzione dei costi già portati a termine con successo.

Queste misure comporteranno l'annunciato taglio di circa 2.500 posti di lavoro a livello globale, di cui 2.000 in Svezia, attraverso la cessazione dei contratti con i consulenti, il turnover naturale e pacchetti di uscita mirati per i dipendenti. Volvo Cars spiega in una nota di rimanere leader nel segmento delle auto premium completamente elettriche (Bev), grazie a risultati solidi in Europa, dove nel terzo trimestre ha registrato una quota di mercato del 45% nelle vendite di veicoli Bev. La situazione in Cina e negli Stati Uniti è stata, invece, notevolmente più difficile, il che ha influito negativamente anche sul flusso di cassa.