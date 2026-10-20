Volvo e Nvidia rafforzano collaborazione per la guida autonoma. Nuova tecnologia sui prossimi modelli

Volvo e Nvidia ampliano la loro collaborazione per sviluppare tecnologie di guida autonoma più sicure e avanzate, combinando l'esperienza della casa svedese nella protezione degli utenti della strada con le soluzioni di intelligenza artificiale e calcolo accelerato del gruppo tecnologico. Il progetto si basa sull'architettura Nvidia Hyperion, sul sistema operativo Halos e sul software di guida Alpamayo Stack, con l'obiettivo di consentire alle future vetture Volvo di gestire situazioni diverse, dalle autostrade al traffico urbano fino alle manovre di parcheggio. La nuova tecnologia debutterà su un modello Volvo di prossima generazione, nell'ambito del più ampio programma di lancio prodotti mai annunciato dal costruttore.

L'integrazione tra sistemi di sicurezza, sensori e capacità di elaborazione avanzate mira a rendere gli spostamenti più agevoli e a ridurre progressivamente l'impegno richiesto al conducente, attraverso funzioni che, nelle configurazioni e condizioni previste, potranno consentire di distogliere lo sguardo dalla strada. Per Volvo, che vanta quasi un secolo di ricerca sulla sicurezza automobilistica, l'iniziativa rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo di veicoli autonomi affidabili e progettati attorno alle esigenze delle persone.

Anche Nvidia considera la collaborazione un'opportunità per applicare le proprie tecnologie di IA alla mobilità, trasformando l'auto in un sistema capace di interpretare l'ambiente circostante. L'intesa prosegue un rapporto avviato nel 2017 e si inserisce nella strategia di Volvo Cars per integrare capacità di calcolo sempre più evolute nelle future auto elettriche, consolidando il proprio percorso verso i veicoli software-defined, nei quali funzioni e prestazioni dipendono in misura crescente dal software.