Volvo, il Ceo Samuelsson: «Nel prossimo decennio molte Case automobilistiche europee non sopravviveranno»

Il Ceo di Volvo Cars, Håkan Samuelsson, ha lanciato un avvertimento netto sulla futura evoluzione dell’industria automobilistica, evidenziando che diversi marchi europei rischiano di scomparire nei prossimi anni a causa della crescente competizione e delle profonde trasformazioni in corso. In un’intervista radiofonica, Samuelsson ha affermato che sarebbe “piuttosto sorprendente se tutti i marchi affermati in Europa potessero sopravvivere nei prossimi dieci anni”, sottolineando che solo chi ha un brand forte e una strategia di elettrificazione convincente riuscirà a restare sul mercato.

La previsione riguarda soprattutto la fase di transizione verso i veicoli elettrici, dove costi di sviluppo, concorrenza globale (in particolare dalle case cinesi) e richieste infrastrutturali mettono sotto pressione i costruttori tradizionali. Secondo Samuelsson, il settore sta attraversando una ristrutturazione profonda, con fusioni, uscite di mercato e razionalizzazioni di prodotto e forza lavoro inevitabili per chi non riesce ad adattarsi. Volvo Cars stessa sta portando avanti la sua transizione verso un futuro completamente elettrico, puntando su strategie di elettrificazione e sviluppo di nuovi modelli a batteria. Samuelsson ha richiamato l’attenzione sull’importanza di investire in tecnologie pulite e nuovi modelli di business per restare competitivi in un mercato globale in rapida evoluzione – un contesto che, sebbene ricco di opportunità, esigerà sacrifici e scelte strategiche radicali per molte aziende.