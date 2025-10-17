Volvo: nel terzo trimestre utile a 800 milioni di dollari, vendite in discesa del 5,4%

Nel terzo trimestre Volvo ha registrato un utile netto pari a 7,54 miliardi di corone svedesi (799,8 milioni di dollari) rispetto ai 10,02 miliardi di corone dell'anno precedente, con un calo delle vendite del 5,4% a 110,69 miliardi di corone. Gli analisti avevano previsto un utile netto di 8,62 miliardi di corone su un fatturato di 111,19 miliardi di corone.

Volvo prevede, inoltre, che il mercato nordamericano degli autocarri registrera' un leggero calo il prossimo anno, poiche' i clienti rimangono cauti, ma l'Europa dovrebbe reggere meglio. Il produttore svedese di autocarri ha affermato che il mercato nordamericano del trasporto merci a lungo raggio rimane in recessione, con volumi e prezzi di trasporto in calo. I clienti statunitensi stanno adottando un atteggiamento cauto, poiche' devono anche affrontare la continua incertezza derivante dai dazi doganali e dalle norme sulle emissioni.

Il mese scorso il presidente Trump ha annunciato un dazio del 25% su tutti i camion di grandi dimensioni importati negli Stati Uniti e, sebbene i dettagli siano ancora scarsi, cio' sta creando un'incertezza generale sulla domanda nella regione, aggravata dall'incertezza sulle proposte in materia di emissioni che dovrebbero essere attuate nel 2027. Volvo ha abbassato di 10.000 unita' le sue previsioni per il mercato nordamericano degli autocarri per il 2025, ma ha mantenuto invariate quelle per l'Europa.

Guardando al 2026, l'azienda prevede un calo della domanda di autocarri in Nord America, puntando a un mercato complessivo di 250.000 autocarri rispetto ai 265.000 previsti per il 2025. Il mercato europeo dovrebbe raggiungere i 295.000 autocarri il prossimo anno, in aumento rispetto ai 290.000 previsti per il 2025.