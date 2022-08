Volvo, nuovo impianto per auto elettriche in Slovacchia. Casa svedese investe 1,2 mld di euro e accelera verso crescita sostenibile

KOSICE - Per Volvo Cars è in arrivo un terzo impianto produttivo in Europa, dedicato alle auto elettriche e con potenziale di crescita per il futuro. Il nuovo stabilimento di ultima generazione sorgerà in Slovacchia e sarà neutrale dal punto di vista climatico. La struttura produrrà solo auto elettriche, a sostegno degli obiettivi di Volvo che punta a una produzione completamente elettrica entro il 2030 e alla neutralità climatica entro il 2040. Scegliendo la Slovacchia come sede del nuovo stabilimento, Volvo Cars crea così un triangolo produttivo europeo che copre tutta la sua maggiore area di vendita, andando a integrare gli impianti di Ghent (Belgio) nell’Europa occidentale e di Torslanda (Svezia) nell’Europa settentrionale. La nuova struttura rappresenta un investimento di circa 1,2 miliardi di euro e sarà ubicata vicino a Kosice, nella parte orientale della Slovacchia. La catena di fornitura su cui potrà contare è quella già consolidata nel settore automobilistico, dato che sarà il quinto stabilimento automobilistico nel Paese.

«Il nostro obiettivo è quello di diventare un marchio di mobilità esclusivamente elettrica entro il 2030 - ha dichiarato Jim Rowan, CEO di Volvo Cars - e l’espansione in Europa, la nostra principale area di vendita, è fondamentale per il nostro passaggio all’elettrificazione e per una crescita duratura. Sono entusiasta della possibilità di espandere la produzione di Volvo Cars in Slovacchia e non vedo l’ora di accogliere nuovi colleghi e partner lungo il percorso che ci attende». In linea con la volontà di Volvo Cars di arrivare ad avere attività produttive climaticamente neutre entro il 2025, l’impianto utilizzerà solo energia a impatto zero. Lo stabilimento sarà inoltre progettato per diventare leader nella produzione di auto elettriche di fascia alta sostenibili ed efficienti, grazie a un layout e a un flusso logistico ottimizzati, considerando che Volvo Cars mira a conseguire i più elevati standard globali in materia di efficienza energetica e ambientale.

«Apprezzo che Volvo Cars abbia deciso di costruire il suo nuovo stabilimento in Slovacchia - ha dichiarato il Primo Ministro della Repubblica Slovacca, Eduard Heger - e il nuovo impianto è importante per noi perché migliorerà la situazione sociale ed economica della regione, oltre al fatto che produrrà solo auto elettriche, offrendo all’industria automobilistica slovacca un vantaggio competitivo nella nuova era ecologica».