Volvo lancia la ricarica domiciliare gratis per un anno. In Svezia per auto completamente elettriche nuove

Iniziativa originale e particolarmente interessante per Volvo Cars. La casa svedese ha annunciato un'iniziativa che offre in Svezia un anno di ricarica gratuita a domicilio per le nuove auto completamente elettriche. Il programma partirà a febbraio 2026 ed è realizzato in collaborazione con la società energetica Vattenfall. L'offerta, destinata ai clienti privati che acquistano o noleggiano un veicolo elettrico, permette di percorrere fino a 25.000 chilometri all'anno utilizzando energia a zero emissioni fossili. La ricarica sarà gestita tramite la funzione di 'ricarica intelligente' dell'app Volvo Cars, che ottimizza tempi e costi, concentrando la ricarica nelle fasce orarie con minor impatto ambientale. I costi dell'elettricità saranno detrattili dalla bolletta Vattenfall.

Il progetto rappresenta anche una fase pilota per un'eventuale estensione internazionale. Con l'arrivo della tecnologia Vehicle-to-Everything (V2X) nel 2026, alcune vetture bidirezionali, come la EX90, potranno utilizzare la batteria per alimentare la casa o rivendere energia alla rete. Volvo Cars e Vattenfall collaborano da anni nel campo della mobilità sostenibile, a partire dallo sviluppo della prima ibrida plug-in diesel al mondo, la Volvo V60 del 2012, e dalla fornitura di energia a zero emissioni fossili agli stabilimenti Volvo in Svezia. Attualmente Volvo offre cinque modelli completamente elettrici e prevede il lancio della nuova EX60 a gennaio 2026, affiancata da una gamma di ibridi plug-in e mild hybrid.