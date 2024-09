Volvo ridimensiona le ambizioni sull'elettrico. Stop all'obiettivo di diventare completamente EV entro il 2030

Volvo Cars abbandona l'obiettivo di diventare completamente elettrica entro il 2030 a causa delle mutate condizioni di mercato. In futuro, Volvo Cars punta a far sì che il 90-100% del volume delle vendite globali entro il 2030 sia costituito da auto elettrificate, vale a dire un mix di modelli completamente elettrici e ibridi plug-in. Il restante 10% consentirà di vendere un numero limitato di modelli ibridi leggeri se necessario, spiega la società. Entro il 2025 la casa automobilisti prevede che la percentuale di prodotti elettrificati sia tra il 50-60%. L'obiettivo a lungo termine rimane quello di diventare un'azienda di automobili completamente elettrica e punta anche a raggiungere emissioni zero entro il 2040. «Siamo fermamente convinti che il nostro futuro sia elettrico», sottolinea il ceo Jim Rowan che rileva come, «tuttavia», sia «chiaro che la transizione verso l'elettrificazione non sarà lineare e che i clienti e i mercati si muovono a velocità diverse».