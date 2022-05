Volvo Trucks, al via la vendita di veicoli elettrici pesanti. Aperti ufficialmente gli ordini per modelli FH, FM e FMX

GOTEBORG - Prende il via la vendita dei veicoli elettrici pesanti firmati Volvo Trucks. Con l’apertura ufficiale del sistema di ordini, la casa svedese ha aperto ufficialmente il sistema di ordini per la sua gamma di veicoli elettrici pesanti, ovvero Volvo FH, Volvo FM e Volvo FMX. La produzione in serie inizierà in autunno e aumenterà gradualmente. Nelle prime fasi, i veicoli elettrici saranno prodotti nello stabilimento a emissioni zero di Tuve, a Goteborg. « Volvo Trucks - ha raccontato Roger Alm, presidente di Volvo Trucks - raggiunge un traguardo importante. I clienti hanno manifestato un forte interesse a effettuare ordini per questi fantastici veicoli. Finora abbiamo proposto a clienti e partner di firmare principalmente lettere di intenti per l’acquisto, ma da questo momento inizieremo a siglare ordini definitivi, un passo fondamentale verso l’elettrificazione».

Nel 2021, fanno sapere da Volvo Trucks, gli ordini, comprese le lettere di intenti per l’acquisto, sono arrivati per più di 1.100 veicoli elettrici pesanti in oltre 20 paesi. Le versioni elettriche dei veicoli per impieghi medi Volvo FE, Volvo FL e Volvo VNR sono già nella fase di produzione in serie. Attualmente, in Europa, i mercati più importanti per i camion elettrici Volvo sono Norvegia, Svezia e Germania. Nel 2021 Volvo Trucks si è dimostrata l’azienda leader sul mercato europeo dei veicoli elettrici pesanti, con una quota del 42%, e ricopre una posizione di spicco anche in America del Nord. «La possibilità di offrire soluzioni di trasporto silenziose a zero emissioni di scarico - ha commentato sempre Alm - sta diventando chiaramente un importante vantaggio competitivo».