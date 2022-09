Volvo Trucks, avvia produzione in serie di camion elettrici. Lanciata produzione versioni a batteria di FH, FM e FMX

GOTEBORG - Volvo Trucks è il primo produttore mondiale di camion ad iniziare la produzione in serie di veicoli elettrici pesanti da 44 tonnellate. Il marchio ha infatti lanciato la produzione in serie delle versioni elettriche della sua gamma di camion più famosa, ovvero i veicoli per impieghi pesanti Volvo FH, Volvo FM e Volvo FMX. Questi tre modelli possono operare con un peso totale di 44 tonnellate e rappresentano circa i due terzi delle vendite dell’azienda. Grazie a questi nuovi veicoli, Volvo Trucks raggiunge un totale di sei modelli di camion elettrici prodotti in serie in tutto il mondo. «Questa decisione è una pietra miliare - ha dichiarato Roger Alm, presidente di Volvo Trucks - e dimostra che stiamo guidando la trasformazione del settore.

Sono trascorsi meno di due anni da quando abbiamo presentato per la prima volta i nostri veicoli elettrici. Ora stiamo aumentando i volumi e consegneremo questi fantastici camion a clienti in tutta Europa e, in seguito, anche a clienti in Asia, Australia e America Latina». La produzione in serie dei veicoli elettrici più pesanti di Volvo prenderà il via nello stabilimento di Tuve, a Goteborg, in Svezia, a cui si aggiungerà il prossimo anno la fabbrica di Gent, in Belgio. Volvo produce i propri camion elettrici nella stessa linea dei camion tradizionali, ottenendo così grandi vantaggi in termini di efficienza e flessibilità nella produzione. Le batterie vengono fornite dal nuovo impianto di Volvo Trucks per l’assemblaggio di batterie di Gent. La gamma elettrica di Volvo Trucks comprende sei modelli di camion e copre varie tipologie di impiego, dalla distribuzione urbana alla gestione dei rifiuti, passando per il trasporto regionale e la cantieristica.