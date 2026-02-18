Volvo Trucks, raggiunta quota 10mila camion a gas venduti nel mondo. GB primo mercato

Nuovo traguardo nella strategia di transizione energetica di Volvo Trucks, che ha superato quota 10.000 camion alimentati a gas consegnati a livello globale dal debutto della tecnologia, avvenuto nel 2018. La crescita è stata sostenuta anche dall'andamento del 2025, risultato l'anno migliore di sempre per vendite di veicoli a gas del costruttore svedese. Il Regno Unito si conferma il principale mercato per questi mezzi, seguito da Germania, Svezia, Paesi Bassi, Norvegia e Francia. In espansione anche nuove aree come India e America Latina, dove la domanda di soluzioni a basse emissioni è in costante aumento.

I motori a gas sono disponibili sui modelli pesanti Volvo FM, Volvo FH e Volvo FH Aero e possono funzionare sia con Lng (gas naturale liquefatto) convenzionale sia con bio-Lng, carburante rinnovabile derivato da rifiuti organici che consente una significativa riduzione delle emissioni. Secondo Volvo, l'autonomia può raggiungere i 1.000 chilometri con un solo pieno, rendendo i veicoli adatti anche alla distribuzione regionale e ad alcune applicazioni nel settore costruzioni. La tecnologia adottata deriva dalla catena cinematica D13 e utilizza il sistema Hpdi (High Pressure Direct Injection), che impiega una piccola quantità di diesel per l'accensione. Un ulteriore fattore di crescita è rappresentato dallo sviluppo delle infrastrutture: in diversi Paesi del Nord Europa, tra cui Germania, Norvegia, Finlandia e Svezia, le stazioni di rifornimento offrono già bio-Lng su larga scala, favorito anche da incentivi fiscali e politiche pubbliche dedicate.