Volvo​, via alle consegne in Europa dell'elettrica EX60. Disponibile a 2 o a 4 ruote motrici, arriva a 810 km di autonomia

Inizia dalla Svezia l'avventura commerciale della Volvo EX60. Il Costruttore di proprietà del Gruppo cinese Geely ha, infatti, annunciato l'avvio delle consegne europee del suo nuovo modello elettrico proprio dalla patria scandinava, dove è stata progettata e sviluppata e dove viene assemblata. Suv a cinque posti dalla carrozzeria filante, già prenotabile anche negli Stati Uniti, la EX60 punta ad ampliare la clientela del brand, facendo leva su un prezzo paragonabile a quello della sport utility ibrida plug-in XC60, bestseller del brand.

Disponibile a due o a quattro ruote motrici, la novità ha tra i suoi punti di forza un'autonomia dichiarata massima che arriva a 810 km per la versione P12 Awd Electric, oltre a batterie in grado di essere rifornite dal 10 all'80% in appena 16 minuti, grazie all'utilizzo di colonnine da 400 kW. «Questo è un momento enorme per noi e per i nostri clienti - ha dichiarato Erik Severinson, Chief Commercial Officer di Volvo Cars -. Dopo molte migliaia di ore e miglia di sviluppo di una delle auto più avanzate sul mercato, vedere i primi clienti prendere in consegna la propria EX60 è un momento speciale».