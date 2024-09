Von der Leyen al nuovo commissario UE al clima Hoekstra: «Sì agli e-fuel e neutralità tecnologica per le auto»

Il futuro commissario Ue per il Clima, la neutralità climatica e la crescita verde dovrà «garantire un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico» sulla transizione delle auto «in cui i carburanti sintetici (e-fuels) avranno un ruolo chiave da giocare attraverso un emendamento al regolamento sugli standard di emissioni di CO2, come parte della revisione in programma». E' quanto si legge nella lettera di missione inviata dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al commissario designato al clima, l'olandese Wopke Hoestra. Von der Leyen, nella lettera, si sofferma sulla neutralità climatica al 2035 per le nuove auto immesse nel mercato europeo che garantirà «prevedibilità a investitori e produttori» dell'Ue.