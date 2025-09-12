Von der Leyen: «Ascoltato preoccupazioni settore auto e concesso flessibilità. Combineremo decarbonizzazione e neutralità tecnologica»

"Vogliamo che il futuro delle automobili (e le auto del futuro), sia in Europa. Per questo stiamo lavorando a stretto contatto con l'industria per rendere questo obiettivo realtà. Oggi abbiamo tenuto il nostro terzo Dialogo Strategico con il settore automobilistico e il nostro Piano d'Azione Industriale sta già dando i suoi frutti". E' quanto afferma in un messaggio su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. "Stiamo tutelando le aziende europee dalla concorrenza sleale - recita il messaggio - migliorando l'accesso alle materie prime essenziali e supportando i lavoratori attraverso la riqualificazione. Abbiamo anche ascoltato le preoccupazioni del settore e concesso flessibilità di conseguenza. Combineremo decarbonizzazione e neutralità tecnologica. Ora, mentre la tecnologia trasforma la mobilità e la geopolitica rimodella la concorrenza globale, non si può andare avanti allo stesso passo di sempre. Insieme, garantiremo che l'Europa rimanga all'avanguardia nell'innovazione automobilistica".