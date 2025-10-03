Von der Leyen, bisogna creare rete città europee per guida autonoma

Dalla Italian Tech Week di Torino la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen lancia l'idea di creare una «rete di città" europee in cui far circolare le self-driving cars, le auto a guida autonoma che sono già comuni in città come San Francisco, negli Usa, e Guangzhou, in Cina. «Con l'ausilio dell'intelligenza artificiale a bordo - afferma von der Leyen - è possibile ridurre la congestione del traffico, collegare i quartieri periferici ai trasporti pubblici e aumentare la sicurezza sulle strade. L'Ia al primo posto significa sicurezza al primo posto. Perché non creare una rete di città europee in cui far circolare le prime auto a guida autonoma?".

«Una coalizione di 60 sindaci italiani - continua - ha già espresso interesse in questo senso. E' possibile, partiamo immediatamente. Siamo anche pronti a sostenere l'industria automobilistica nello sviluppo di modelli innovativi realizzati in Europa, su misura per le strade europee. L'industria automobilistica è uno dei fiori all'occhiello dell'Europa. Ora la tecnologia può salvare posti di lavoro e infondere nuova vita al settore». «Il futuro delle auto deve essere made in Europe e così anche le auto del futuro», conclude.