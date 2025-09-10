Von der Leyen: «Il futuro dell'auto è elettrico e l'Europa ne farà parte. Settore dovrà investire anche in veicoli piccoli e accessibili»

«Qualunque cosa accada, il futuro è elettrico e l'Europa ne farà parte. Il futuro delle auto – e le auto del futuro – deve essere prodotto in Europa». Con queste parole la presidente della Commissione von der Leyen ha confermato la scelta strategica della Ue della transizione all’elettrico, tuttavia non si è pronunciata esplicitamente sulla data fatidica del 2035, quando secondo il regolamento in vigore non potranno essere più immesse nel mercato auto nuove a benzina e diesel. Ha detto: “Abbiamo concesso al settore maggiore flessibilità per raggiungere gli obiettivi del 2025 e questo sta funzionando. Poi nel rispetto della neutralità tecnologica, stiamo preparando la revisione del 2035” (si tratta della verifica del regolamento che fissa appunto lo stop ai motori a benzina e diesel). Le case produttrici europee hanno ultimamente giudicato lo stop dal 2035 irrealizzabile.

Von der Leyen ha detto che “milioni di europei vogliono acquistare auto europee a prezzi accessibili e per questo si dovrà investire anche in veicoli piccoli e accessibili sia per il mercato europeo, sia per soddisfare l'impennata della domanda globale”. Ecco il motivo per cui Bruxelles proporrà di collaborare con l'industria a una nuova iniziativa per le auto piccole e accessibili. “Credo che l'Europa dovrebbe avere la sua auto elettrica, E sta per ecologico, l’auto deve essere pulita, efficiente e leggera. Ma E sta anche per economica: accessibile a tutti. Come sta per europeo, costruito qui in Europa, con filiere europee perché non possiamo permettere alla Cina e ad altri di conquistare questo mercato”.