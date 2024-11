Von der Leyen: «Industria auto è nostro orgoglio, futuro continuerà ad essere “made in Europe”»

“L'industria automobilistica europea è un orgoglio europeo. Da essa dipendono milioni di posti di lavoro. E insieme dobbiamo fare in modo che il futuro dell'auto continui a essere prodotto in Europa”. Lo dichiara la presidente eletta della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, alla plenaria del Parlamento a Strasburgo, prima del voto di conferma del collegio dei commissari. La “bussola per la competitività” che sottende il piano del prossimo esecutivo Ue è tarata sul combinare decarbonizzazione e crescita economica, con particolare attenzione nei riguardi dell’industria europea.

“Ogni settore ha esigenze diverse. E ogni settore avrà il suo percorso individuale per essere pulito e competitivo”, sottolinea von der Leyen, indicando il candidato commissario ai trasporti e al turismo Apostolos Tzitzikostas, la cui “vasta esperienza nelle regioni europee sarà preziosa per sviluppare la connettività”. “Per sostenere questo lavoro, ho deciso di convocare un dialogo strategico sul futuro dell'industria automobilistica in Europa. Il dialogo e il suo seguito saranno sotto la mia guida. Riuniremo intorno a un tavolo tutte le parti interessate. Per ascoltarci a vicenda. E per progettare insieme delle soluzioni mentre questo settore attraversa una transizione profonda e dirompente”.