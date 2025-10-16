Von der Leyen: «Italia capofila su auto a guida autonoma in Ue. Più di 60 sindaci interessati a costruire la rete»

«Vogliamo rendere le vostre città e i vostri paesi centri di innovazione. Questo è il cuore della nostra Missione Ue sulle Citta Intelligenti e Climaticamente Neutrali. Sta sbloccando 650 miliardi di euro di investimenti affinche le città possano testare nuove soluzioni, dall'energia pulita al trasporto sostenibile. E altre possano seguire il loro modello. Il nostro obiettivo e chiaro: raggiungere 112 citta a impatto climatico zero entro il 2030. E siamo sulla buona strada. Oltre 100 città hanno approvato strategie per realizzare questo obiettivo. Le nostre città stanno dimostrando come essere all'avanguardia in queste innovazioni, che trasformano le nostre ambizioni in realtà».

«Le città e i paesi sono pionieri nella ricerca di soluzioni concrete e innovazioni in tutta Europa. In Italia abbiamo creato una rete di città europee dove potranno circolare le prime auto a guida autonoma: una coalizione di 60 sindaci italiani ha già manifestato il proprio interesse. Facciamo in modo che questo progetto diventi realtà".

Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in apertura alla cerimonia del Patto dei sindaci dell'Ue 2025 a Bruxelles. «Innovazioni locali come queste stanno plasmando il futuro dell'Europa e noi vogliamo rendere le vostre città centri di innovazione», ha sottolineato.

«Assistiamo a un'innovazione incredibile in tutta Europa. A Copenaghen, le finestre vengono trasformate in pannelli solari, trasformando gli edifici in centrali elettriche. A Paderborn, in Germania, si stanno testando mini-veicoli elettrici autonomi per fornire servizi porta a porta agli anziani.