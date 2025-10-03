Von der Leyen: «Pronti a sostenere settore auto in sviluppo modelli innovativi in Ue»

"Siamo pronti a sostenere l'industria automobilistica nello sviluppo di modelli innovativi realizzati in Europa, su misura per le strade europee. L'industria automobilistica è l'orgolio e uno dei fiori all'occhiello dell'Europa. Ora la tecnologia può salvare posti di lavoro e infondere nuova vita al settore. Il futuro delle auto deve essere Made in Europe e così anche le auto del futuro". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla Italian Tech Week, in corso alle Officine Grandi Riparazioni di Torino. Negli anni del boom economico l'industria automobilistica di Torino "è diventata un simbolo in tutta Italia: un simbolo di progresso, di indipendenza. E di futuro", ha detto.

Oggi, invece, "questo settore sta attraversando profonde trasformazioni, una delle quali è legata all'intelligenza artificiale. Le automobili a guida autonoma sono già una realtà negli Stati Uniti e in Cina. Dovrebbe essere la stessa cosa in Europa. Con l'ausilio dell'IA a bordo è possibile ridurre la congestione del traffico, collegare i quartieri periferici ai trasporti pubblici e aumentare la sicurezza sulle strade", ha detto Von der Leyen, spiegando che "l'Ai al primo posto significa sicurezza al primo posto. Perché non creare una rete di città europee in cui far circolare le prime auto a guida autonoma? C'è chi si sta muovendo in questo senso".