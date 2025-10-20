Von der Leyen: «Revisione su emissioni di CO2 per auto e furgoni anticipata entro fine anno. Al vaglio e-fuel e biofuel »

«A seguito dell'ultimo dialogo strategico» con l'automotive, «ho deciso di accelerare la revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni» che prevede lo stop alla vendita di nuove auto a benzina e diesel nel 2035, anticipandola «entro la fine di quest'anno». Lo scrive la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nella lettera ai leader in vista del vertice di giovedì.

«Nella preparazione della revisione» del regolamento sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni, che prevede lo stop alla vendita di veicoli a benzina e diesel nel 2035, «stiamo valutando il ruolo dei carburanti a zero e basse emissioni nella transizione verso un trasporto su strada a zero emissioni oltre il 2030, come gli e-fuel - per i quali mi sono già impegnata nelle linee guida - e i biocarburanti avanzati». Lo scrive la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, nella lettera ai leader in vista del vertice di giovedì, assicurando di «restare fedele al principio di neutralità tecnologica ed efficienza dei costi».