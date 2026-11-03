Von der Leyen: «Serve autorizzazione Ue unica per i veicoli a guida autonoma»

«Dobbiamo garantire ai nostri innovatori le condizioni per avere successo. Questo significa autorizzazioni più rapide e semplici per i veicoli autonomi». Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al WinWin Brussels Summit dedicato alle startup. «Le aziende dovrebbero poter seguire un'unica procedura di autorizzazione e, una volta approvata una tecnologia, dovrebbero poterla utilizzare in tutta l'Unione europea senza ulteriori barriere», ha spiegato, indicando l'obiettivo di consentire agli innovatori di «sviluppare fin dal primo giorno per un mercato realmente europeo». Von der Leyen ha sottolineato le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale nel settore dei trasporti.

«L'IA può portare enormi benefici. Per esempio, i veicoli autonomi potrebbero ridurre di oltre il 90% gli incidenti che coinvolgono i pedoni», ha affermato. «Vogliamo che l'Europa sia un luogo in cui questi veicoli vengono progettati e costruiti, non soltanto utilizzati». Più in generale, la presidente dell'esecutivo comunitario ha evidenziato la necessità di «mettere l'intelligenza artificiale al lavoro nell'economia reale», valorizzando i punti di forza europei: «Abbiamo industrie leader a livello mondiale, una lunga tradizione manifatturiera, profonde competenze scientifiche e una vasta quantità di dati industriali preziosi». L'obiettivo, ha spiegato, è combinare questi vantaggi e «portare l'intelligenza artificiale dagli schermi al mondo reale».

Tra le applicazioni, von der Leyen ha citato l'uso dell'IA per monitorare i macchinari industriali, individuando in anticipo i problemi prima dei guasti, e per migliorare lo screening del tumore al seno. «La mammografia assistita dall'intelligenza artificiale può individuare prima e in maggior numero i tumori durante lo screening e, di conseguenza, più donne possono sopravvivere», ha sottolineato. «Abbiamo bisogno dell'intelligenza artificiale per la salute», ha concluso.