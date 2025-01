Von der Leyen: «Soluzione su multe auto per CO2 è questione di settimane non di mesi»

Per la soluzione al problema delle multe ai produttori auto che non rispettano nel 2025 i target (più bassi) delle emissioni inquinanti, la presidente della Commissione von der Leyen ha indicato che “è questione di settimane più che di mesi”. Von der Leyen non ha specificato qual è la possibile soluzione che è in fase di elaborazione e sarà discussa nel confronto con il settore auto (comincia domani).

Si è limitata a indicare che “c’è un problema di equità tra i produttori perchè alcuni hanno investito con successo per raggiungere i target, occorre comunque flessibilità e pragmatismo per risolvere un problema complesso sapendo che le questioni non vanno esaminate nella loro dimensioni singola ma inserite in un quadro, in un ‘pacchetto’ più ampio che c’è sul tavolo. Molto importante sarà la velocità (della decisione) perché occorre rispondere alle attese”.