VW Group accelera sul mercato cinese, 20 nuovi modelli nel 2026. Brandstaetter: «Ridurremo i nostri costi del 40-50%»

Una strategia a dir poco aggressiva, quella che sta mettendo in atto il Gruppo Volksagen in Cina: «il prossimo anno i nostri marchi lanceranno sul mercato 20 nuovi modelli elettrici e ibridi, tutti sviluppati in loco, con un'architettura software all'avanguardia e costi competitivi. Siamo molto fiduciosi che questo ci consentirà di rafforzare la nostra posizione nel mercato elettrico in rapida crescita», lo ha detto Ralf Brandstaetter, che guida Volkswagen in Cina in una lunga intervista al quotidiano economico Handelsblatt condotta insieme a Yu Kai, a capo di Horizon Robotics, l'impresa cinese che lavora con Vw sull'intelligenza artificiale e sullo sviluppo di un sofwtare autonomo per la gestione dei veicoli. Si tratta della strategia «in Cina per la Cina» che punta a realizzare modelli, insieme ad aziende cinesi, specificamente pensati per la clientela del gigante asiatico.

Inoltre, Per Brandstaetter: «grazie alla nostra nuova piattaforma elettrica sviluppata localmente, saremo in grado di ridurre i nostri costi del 40-50% rispetto al sistema attuale. Ciò ci consentirà di continuare a vendere auto in modo redditizio anche in questo contesto estremamente competitivo». Yu Kai ha ribadito: «l'auto diventerà un'estensione del salotto: sarà possibile lavorarci, usare i social media o guardare film. Il salto evolutivo è paragonabile a quello dello smartphone. Vent'anni fa lo usavamo solo per telefonare. Oggi è una parte fondamentale della nostra vita. Ha un valore d'uso incomparabilmente più elevato». Il lavoro sull'innovazione attualmente in corso in Cina potrà poi essere esteso anche ad altri mercati.