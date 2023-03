VW Group, al via costruzione 2^ gigafactory europea in Spagna. A Sagunto produrrà 150 mln di celle per batterie all’anno

Volkswagen ha dato il via al progetto della sua seconda Gigafactory europea a Valencia in Spagna, attraverso la societa PowerCo. L’impianto avviera la produzione della cella unificata nel 2026 e in futuro impieghera direttamente oltre 3.000 persone, creando potenzialmente altri 30.000 posti di lavoro indiretti presso fornitori e partner in Spagna, secondo un recente studio. Il gruppo Volkswagen «ha messo la tecnologia delle batterie al centro della propria strategia New Auto e ha creato PowerCo, societa indipendente per le batterie.

Da luglio 2022, PowerCo ha individuato tre siti per le proprie gigafactory: Salzgitter, Valencia e St. Thomas, due delle quali sono gia in costruzione», si legge in una nota stampa. All’inaugurazione del progetto erano presenti anche il re di Spagna, Felipe VI, e il primo ministro iberico, Pedro Sanchez, che ha commentato: «La fabbrica che sara costruita qui dimostra l’impegno del Governo per l’innovazione e la mobilita sostenibile. E un segno della nostra attenzione per l’industria, e per le caratteristiche che definiscono una nazione imprenditoriale nel mercato globale: innovazione, coesione territoriale e cooperazione pubblico-privata».