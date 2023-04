VW Group investirà 1 mld di euro in Cina per nuovo centro di sviluppo dell’auto elettrica. L’annuncio al Salone di Shanghai

SHANGHAI - Il gruppo Volkswagen ha annunciato un investimento in Cina da un miliardo di euro per un nuovo centro di sviluppo per l’ auto elettrica. In una nota diffusa al salone dell’ auto di Shanghai il gruppo tedesco ha annunciato che mira allo sviluppo di veicoli elettrici innovativi «intelligenti e interamente connessi». Il nuovo stabilimento, la cui apertura e prevista per l’inizio del 2024, sara dedicato alla progettazione di auto per il mercato cinese e sara situato a Hefei (est), una grande citta a 400 km a ovest di Shanghai. «L’obiettivo e quello di adattare ancora piu rapidamente i veicoli del gruppo ai desideri dei clienti cinesi e di ridurre il time to market», si legge in una dichiarazione rilasciata al Salone dell’ auto di Shanghai.

A questo scopo verra costituita una nuova societa che si chiamera 100%TechCo. Combinera team di ricerca e sviluppo per veicoli e componenti con reparti di acquisto dedicati. «Riunendo le capacita di sviluppo e di approvvigionamento in modo coerente e integrando i fornitori locali in una fase iniziale, accelereremo in modo significativo il nostro ritmo di sviluppo», ha dichiarato nel comunicato Ralf Brandstaetter, membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen per la Cina. Secondo lui, la nuova struttura rafforzera la «redditivita» del produttore. Volkswagen aveva annunciato nel marzo 2022 un accordo con partner cinesi per la creazione di due joint venture per rafforzare la sua posizione nelle batterie elettriche.

Nel 2020, il gigante tedesco ha annunciato un massiccio investimento di oltre 2 miliardi di euro in Cina, meta in un’azienda automobilistica e meta in un produttore locale di batterie, Gotion High-Tech. La Cina e in prima linea nella corsa alle auto ’verdì grazie a una politica di incentivi per le auto elettriche. I produttori cinesi e stranieri si contendono le quote di mercato. Negli ultimi anni Volkswagen ha registrato un forte aumento delle vendite di auto elettriche nel Paese.