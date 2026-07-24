Vw rivede al ribasso stime 2026, ma conferma Mol. Antlitz : «Necessario accelerare sforzi per riduzione strutturale costi»

Volkswagen prevede un calo del fatturato fino al 3% quest'anno rivedendo le stime che indicavano una crescita variabile, da zero a un aumento del 3%. A pesare in particolare la Cina sia per il mercato interno sia per la graduale presa di leadership su quello europeo per i veicoli elettrici. Dopo i conti di stamane il titolo ha perso il 3,2% sulla piazza di Francoforte, portando, scrive l'agenzia Bloomberg, il calo da inizio anno al 31%. Volkswagen prevede un miglioramento degli utili nella seconda metà dell'anno e un risultato di fine anno superiore al livello del 2025, ribadendo la sua proiezione di un margine operativo compreso tra il 4% e il 5,5% con l'a.d. Oliver Blume che cita la forte domanda per le nuove auto elettriche compatte dell'azienda. La casa automobilistica ha ricevuto 70.000 ordini per i modelli, raggruppati attorno alla ID. Polo, in poche settimane.

«Dobbiamo accelerare gli sforzi per ridurre strutturalmente la nostra base di costi e migliorare in modo sostenibile la qualità dei nostri utili». Lo ha affermato il direttore finanziario di Volkswagen, Arno Antlitz. «Ciò che conta ora è un'attuazione rapida e coerente». Il cfo ha precisato che il 2026 sarà un anno sfidante e che il focus dovrà essere ancora più concentrato sui costi fissi. In un'intervista all'agenzia Bloomberg Antlitz ha affermato di vedere il mercato Usa ancora in crescita nonostante i dazi e che i produttori di auto europei hanno bisogno di «una buona soluzione» sui dazi Usa.