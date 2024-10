Weber (Ppe): «Sì ad anticipo al 2025 per revisione regolamento emissioni auto». Urso: «Siamo sulla strada giusta»

La richiesta di anticipare al 2025 la revisione, prevista per fine 2026, del regolamento Ue sulle emissioni degli autoveicoli "è una buona proposta e la sostengo». Lo dice il presidente del partito e del gruppo parlamentare Manfred Weber, a Strasburgo in conferenza stampa. «Nel gruppo Ppe - continua - stiamo discutendo sulle misure concrete: dobbiamo sostenere la nostra industria automobilistica». «Dal mio punto di vista è difficile spiegare che, in un momento in cui gli stabilimenti chiudono e le persone temono per il loro posto di lavoro, l'Ue viene a chiedere pagamenti aggiuntivi per il mancato rispetto dei criteri», aggiunge Weber, riferendosi alle multe miliardarie che le case automobilistiche europee potrebbero dover pagare per il mancato rispetto delle norme sulle emissioni.

I produttori rischiano di mancare gli obiettivi essenzialmente a causa della debolezza delle vendite di vetture elettriche, penalizzate in Europa, tra l'altro, dalla lentezza con cui viene realizzata la rete di ricarica e dall'incertezza sugli incentivi. Le vendite deboli di auto elettriche rischiano di costringere l'industria, se vuole rispettare le regole attuali, a tagliare la produzione delle auto con motore a scoppio. «Dobbiamo anche vedere le nostre attività - continua Weber - alla luce degli sviluppi più recenti. Il dibattito su questi pagamenti non è finalizzato, ma in questo momento, in cui le persone temono per il loro lavoro, la cosa è di grande interesse per noi come Ppe», conclude.

«Il fatto che il presidente del Ppe, Manfred Weber, concordi con la richiesta italiana di anticipare la revisione sullo stop ai motori endotermici dal 2026 al 2025 ci conforta sul fatto che siamo sulla strada giusta». Cosi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in conferenza stampa di presentazione della seconda riunione ministeriale della presidenza italiana del G7 su 'Industria e Innovazione Tecnologica' che si terra il 10 ottobre a Roma.