Winkelmann (Lamborghini): «Sostenibilita leva strategica per il futuro dell'azienda»

Stephan Winkelmann, presidente e ceo di Automobili Lamborghini, dice che «il futuro è nelle nostre mani, siamo noi a dover creare la nostra resilienza». Come riporta il Corriere della Sera, Lamborghini celebra dieci anni dal raggiungimento della neutralità carbonica del proprio stabilimento di Sant'Agata Bolognese. Aggiunge ancora Winkelmann: «Abbiamo trasformato la sostenibilità in una leva strategica per il futuro dell'azienda».