Xiaomi lancia il suo primo Suv elettrico YU7: quasi 300mila preordini in 60 minuti

Il produttore cinese di veicoli elettrici Xiaomi, noto per i suoi smartphone e l'elettronica, afferma di aver ricevuto quasi 300.000 preordini in un'ora per il suo primo SUV. Con sede a Pechino, il marchio aveva gia lanciato una berlina completamente elettrica dalle linee molto sportive. Il gruppo ha annunciato ieri sera sul social network Weibo di aver ricevuto 289.000 preordini in un'ora per lo YU7, il suo primo SUV, un modello a cinque posti con un prezzo a partire da 253.500 yuan (30.200 euro). Il fondatore e CEO del gruppo, Lei Jun, si e detto stupito dalla risposta dei clienti. «E pazzesco. In due minuti abbiamo ricevuto un totale di 196.000 preordini, di cui 128.000 vincolanti e non rimborsabili», ha dichiarato, secondo un video pubblicato giovedi dopo il lancio del veicolo. «Potremmo essere tutti testimoni di qualcosa di fenomenale per l'industria automobilistica cinese», ha sottolineato.

Il gigante della tecnologia e entrato nel mercato automobilistico lo scorso anno con la sua berlina SU7. Questo entusiasmo per i prodotti tecnologici di fascia alta arriva in un momento in cui il governo sta cercando di incoraggiare i consumi e l'innovazione, che spera di trasformare in motori di crescita. L'interesse per le funzionalita di guida intelligente di questi veicoli e stato, tuttavia, attenuato da un incidente mortale avvenuto nel marzo 2025, che ha coinvolto uno Xiaomi SU7. L'auto viaggiava in modalita di guida assistita prima dell'impatto. La tragedia e costata la vita a tre studenti. Questa settimana, il premier Li Qiang ha dichiarato la sua ambizione di fare della Cina una «grande potenza di consumo», in particolare stimolando la domanda di prodotti ad alto valore aggiunto, come i veicoli elettrici.