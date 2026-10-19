Xpeng allarga l'intesa con Google per integrare Google Play nei display delle proprie vetture

Xpeng, azienda che opera nel campo della Physical AI, annuncia l'integrazione nativa di Google Play nella propria infrastruttura, segnando un'espansione della sua collaborazione strategica con Google. Xpeng - si legge in una nota - offrira Google Play all'interno delle proprie vetture. Questa integrazione diretta consente a XPENG di mantenere la sua esclusiva esperienza di abitacolo definito dall'intelligenza artificiale, offrendo al contempo agli utenti un accesso fluido e indipendente dallo smartphone a un'ampia gamma di applicazioni ottimizzate per il settore automotive e disponibili tramite Google Play. L'integrazione sara operativa all'inizio del 2027.

Attraverso Google Play, gli utenti XPENG avranno accesso a un ecosistema globale in continua espansione, con centinaia di applicazioni rilasciate da oltre 100 Paesi e progettate specificatamente per lo schermo dell'auto: dalla musica ai podcast, dallo streaming video alla navigazione, fino ai servizi di ricarica, parcheggio, informazione, giochi (fruibili a veicolo fermo) e servizi per la vita quotidiana. Sia durante una sosta per la ricarica sia in movimento, i conducenti potranno usufruire di servizi universali, affiancati da applicazioni sviluppate su misura per i singoli mercati.

Grazie alla continua introduzione di nuove applicazioni e aggiornamenti tramite Google Play, l'esperienza a bordo continuera a evolversi senza richiedere massicci aggiornamenti software OTA (Over-the-Air) per l'intero veicolo. Basata su Android(tm) Automotive OS, l'integrazione si affianca in modo fluido alle funzionalita dell'abitacolo intelligente di XPENG, consentendo sia ai conducenti sia ai passeggeri di utilizzare l'assistente vocale multilingue guidato dall'AI di XPENG per aprire le applicazioni scaricate e interagirvi.