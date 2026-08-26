Xpeng raccoglie oltre 900 milioni per la divisione di robotica. Casa cinese ha valutazione superiore a 6,3 mld di dollari

La divisione di robotica del produttore cinese di auto elettriche Xpeng ha raccolto oltre 900 milioni di dollari nel suo primo round di finanziamento, raggiungendo una valutazione superiore a 6,3 miliardi di dollari. Lo riferisce Yicai, citando l'annuncio diffuso dalla società lunedì. Il round è stato guidato da Idg Capital, con la partecipazione di Gaorong Ventures e il sostegno di Tencent e Alibaba come investitori strategici. Si tratta di un record per un singolo finanziamento privato nel settore cinese dell'«embodied Ia», l'intelligenza artificiale applicata a sistemi fisici.

I fondi saranno destinati soprattutto allo sviluppo di hardware e software, all'addestramento dei modelli di AI fisica, alla raccolta di dati e alla costruzione di impianti per la produzione di massa, oltre all'espansione internazionale. La divisione punta a portare entro la fine del 2026 alla produzione di massa il robot umanoide Iron, per il quale è già iniziata la produzione pilota in piccoli lotti nello stabilimento di Guangzhou. Le prime consegne in Cina e sui mercati esteri sono previste dal 2027, secondo Yicai.