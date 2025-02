XPENG sbarca in Europa, in vendita la G6 nel Regno Unito. L'obiettivo è essere presente in oltre 60 Paesi entro fine 2025

La casa automobilistica cinese XPENG ha annunciato il suo ingresso ufficiale nel Regno Unito dando il via alla prevendita del SUV coupé di medie dimensioni completamente elettrico XPENG G6 a un prezzo di 39.900 dollari. Le consegne inizieranno nel mese di marzo. «Il nostro lancio nel Regno Unito, in collaborazione con International Motors Ltd (IML), rappresenta un passo significativo nell'espansione di XPENG in Europa e nel mondo - ha dichiarato il Dr. Brian Gu, Vice Chairman e Presidente di XPENG - Siamo entusiasti di portare una nuova era di mobilità più intelligente e sostenibile nel mercato del Regno Unito e globalmente». Fondata nel 2014, XPENG è diventata una delle case automobilistiche ad alta tecnologia in più rapida crescita al mondo e, ad oggi, ha consegnato oltre 620.000 veicoli elettrici in tutto il mondo.

Per la vendita dei veicoli, XPENG si affida al suo distributore ufficiale, IML, che con quasi 50 anni di esperienza, porta con sé una reputazione consolidata e una vasta esperienza di mercato. Insieme, XPENG e IML prevedono di aprire 20 concessionari nel Regno Unito nel 2025, garantendo una forte presenza locale e una rete di supporto clienti più diffusa. XPENG rafforza anche la sua visione sulla mobilità intelligente con l'obiettivo di offrire un'esperienza di guida più intuitiva, sicura e altamente personalizzabile, migliorando il comfort e il livello di personalizzazione per gli utenti. Entro la fine del 2025, XPENG ha già annunciato di voler espandere la sua presenza in oltre 60 paesi.