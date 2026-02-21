​Zeekr arriva in Italia con Jameel Motors: design di Göteborg e piattaforma SEA, parte l’offensiva del Geely Group nel premium elettrico

Premium, tecnologica e ambiziosa: Zeekr ufficializza il suo ingresso nel mercato italiano. L’annuncio arriva da Milano e porta con sé una promessa netta: presidiare la fascia alta dell’elettrico con un’identità riconoscibile, fatta di design europeo, contenuti avanzati e un’impostazione pensata per distinguersi. Il brand, parte di Geely Auto Group, punta a costruire un posizionamento premium non solo sul prodotto, ma anche sull’esperienza complessiva, con un debutto che mira a essere strutturato e immediatamente leggibile nel panorama EV nazionale.



Vendita e post-vendita al centro

La distribuzione per l’Italia è affidata a Jameel Motors Italia. L’impostazione è chiara: sviluppare una rete dedicata di vendita e assistenza post-vendita, con showroom e punti di contatto in linea con il posizionamento premium, per accompagnare il cliente lungo tutto il percorso, dalla scelta del veicolo all’assistenza dopo l’acquisto. L’obiettivo è quello di costruire una presenza solida e di lungo termine, sostenuta da un modello di distribuzione efficiente e da una visione di mercato definita.



L'Italia come mercato chiave

Il debutto italiano si inserisce in una traiettoria europea che segue i risultati ottenuti nei mercati dell’Europa settentrionale e centrale. Lothar Schupet, CEO ad interim di Zeekr Europe, inquadra così la mossa: “L’Italia è un mercato chiave nella nostra espansione europea e l’ingresso di Zeekr non poteva avvenire in un momento migliore. La domanda di veicoli elettrici premium sta crescendo rapidamente, sostenuta dai continui investimenti nelle infrastrutture di ricarica. Insieme, non vediamo l’ora di presentare Zeekr alla clientela italiana e di sostenere il continuo sviluppo della mobilità elettrica nel Paese”. Una dichiarazione che collega il lancio al contesto di crescita del segmento e alla volontà di posizionarsi stabilmente nella parte alta del mercato.



Göteborg e piattaforma SEA

Dietro il racconto c’è una base progettuale precisa: i modelli Zeekr sono progettati presso il Global Design Centre del brand a Göteborg, in Svezia, e poggiano sulla Sustainable Experience Architecture (SEA) di Geely. È qui che il marchio colloca l’idea di una proposta premium capace di unire impronta europea e architettura tecnologica, con l’ambizione di tradurre questa combinazione in un valore complessivo competitivo.





Quattro modelli, ordini da febbraio

Per i clienti italiani è annunciata una gamma pensata per coprire esigenze diverse, dagli spostamenti urbani ai viaggi a lunga distanza. I modelli indicati sono quattro: il SUV di medie dimensioni completamente elettrico Zeekr 7X, la shooting brake Zeekr001, il SUV compatto Zeekr X e l’affascinante Zeekr 7GT. Gli ordini sono stati aperti dal 19 febbraio 2026 mentre le consegne ai clienti e l’apertura dei punti vendita sono previsti per la primavera 2026. A completare la cornice, Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr, sintetizza l’approccio: “Il brand Zeekr ci permette di introdurre in Italia un’offerta altamente competitiva, progettata in Europa e costruita intorno a ciò di cui i clienti hanno davvero bisogno: prestazioni, innovazione e un’esperienza di alta qualità che copre tutto il customer journey. Puntiamo ad una presenza solida e di lungo termine, abilitata da un modello di distribuzione efficiente e da una chiara visione di mercato”.