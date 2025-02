ZF, assicurata fornitura di 5 milioni di sistemi frenanti brake-by-wire “ibridi” per un committente segreto

ZF si è assicurata una commessa da ben 5 milioni di unità per il suo sistema elettromeccanico di frenata brake-by-wire destinato a veicoli leggeri. Il sistema permette di trasmettere l’impulso frenante direttamente alle pinze e ai dischi elettricamente e senza bisogno di impianto idraulico.

Finora molte automobili, in particolare quelle elettrificate, hanno adottato sistemi frenanti elettromeccanici necessari a mescolare l’effetto frenante dei motogeneratori mentre recuperano energia con quello proprio creato dall’attrito radente delle pastiglie sui dischi. La forza per farlo è idraulica. Con i nuovi sistemi brake-by-wire invece questa forza è puramente elettrica.

Il sistema di ZF tuttavia è ancora “ibrido” perché mantiene ancora la parte idraulica per le ruote anteriori facendone facendo invece del tutto a meno per quelle posteriori. Tale soluzione tuttavia permette una maggiore flessibilità per la configurazione del veicolo poiché la trasmissione degli impulsi è affidata a fili e non a tubi di metallo riempiti di liquido dalla lunghezza prestabilita.

Altra particolarità della fornitura di ZF è l’integrazione con un sistema sterzante elettromeccanico a circolazione di sfere funzionante a 48 Volt. Questo particolare fa capire che la fornitura di ZF è destinata a veicoli commerciali leggeri dove la possibilità di poter variare le dimensioni insieme alla libertà di spazio, configurazione e allestimento costituiscono un grande valore aggiunto.

I sistemi brake-by-wire, in particolare per sterzo e freni, sono destinati a crescere a ritmo crescente nei prossimi anni, soprattutto sui veicoli elettrici e quelli che sono basati su piattaforme definite da software. La possibilità di integrare ogni funzione del veicolo nell’architettura elettrica/elettronica del veicolo affidandole al software ed eliminando componenti meccanici sarà elemento di vantaggio competitivo.