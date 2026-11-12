ZF punta su motori elettrici più leggeri fino a 30mila giri al minuto ma senza rinunciare a potenza ed efficienza

Ridurre il peso e le dimensioni dei motori elettrici, senza rinunciare a potenza ed efficienza, è una delle sfide più importanti per lo sviluppo delle prossime generazioni di auto a batteria. ZF punta a raggiungere questo obiettivo con una nuova tecnologia capace di spingere la velocità di rotazione fino a 30.000 giri al minuto, rendendo il sistema di propulsione più compatto e leggero rispetto alle soluzioni tradizionali. Si chiama High Revolution Drive ed è un'architettura integrata che riunisce motore elettrico, elettronica di potenza e trasmissione in un unico sistema. Rispetto a un sistema Select convenzionale con velocità di 18.000 giri, la nuova soluzione riduce peso e ingombri di quasi il 25% e dimezza la quantità di magneti necessaria, contribuendo a contenere i costi e la dipendenza dalle materie prime critiche.

Il principio tecnico si basa sull'aumento della velocità di rotazione, che consente di ridurre la coppia richiesta al motore e, di conseguenza, le dimensioni del rotore. Una trasmissione a due stadi, con rapporto di riduzione di circa 18:1, trasferisce poi la coppia alle ruote. Nella configurazione presentata, il sistema raggiunge una potenza di picco di 200 kW e una coppia massima alle ruote di 3.500 Nm, mantenendo un rendimento vicino al 93%. Particolare attenzione è stata dedicata anche al contenimento di rumore e vibrazioni, aspetti cruciali quando si raggiungono regimi di rotazione così elevati.

Sviluppato sulla piattaforma modulare Select, l'High Revolution Drive può essere adattato a potenze comprese indicativamente tra 150 e 200 kW ed è compatibile con architetture elettriche a 400 e 800 Volt. Pensato soprattutto per le auto elettriche di serie, il sistema offre ai costruttori maggiore flessibilità nell'integrazione e può contribuire a migliorare l'autonomia grazie alla riduzione del peso complessivo. ZF ha già avviato colloqui con diversi produttori automobilistici e mira ad avviare la produzione entro il 2030.