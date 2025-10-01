Zf taglierà 7.600 posti in Germania entro il 2030. È il secondo fornitore automobilistico tedesco

Il principale fornitore automobilistico tedesco Zf Friedrichshafen ha annunciato oggi che taglierà 7.600 posti di lavoro entro il 2030, a fronte dell'acuirsi della crisi che attanaglia il settore automobilistico del Paese. I tagli, che avverranno tutti in Germania, rappresentano circa il 7% della forza lavoro di Zf nel Paese. I posti di lavoro andranno persi nella divisione che produce trasmissioni per veicoli e rientrano nei piani annunciati lo scorso anno per licenziare fino a 14.000 persone, ha affermato il gruppo. Ulteriori misure, tra cui la riduzione dell'orario di lavoro di alcuni dipendenti e il rinvio di un aumento salariale previsto da aprile 2026 a ottobre, consentirebbero inoltre di risparmiare oltre mezzo miliardo di euro entro il 2027, ha affermato Zf, il secondo fornitore automobilistico tedesco.

"È un processo doloroso», ha dichiarato Achim Dietrich, rappresentante sindacale dell'Ig Metall e presidente del comitato aziendale di Zf. «Ma abbiamo accettato perché abbiamo un problema strutturale». Alla fine del 2024, Zf contava circa 160.000 dipendenti in tutto il mondo. I fornitori automobilistici tedeschi stanno lottando contro la debole domanda di auto a livello globale, e in particolare di auto elettriche in Europa. Anche una feroce guerra dei prezzi in Cina sta erodendo i margini del settore. La scorsa settimana Bosch, il più grande fornitore automobilistico al mondo, ha annunciato che taglierà 13.000 posti di lavoro in Germania, e anche altri fornitori, tra cui Schaeffler e Continental, ne hanno licenziati migliaia. Helene Sommer, responsabile locale di Ig Metall a Friedrichshafen, dove Zf ha la sua sede centrale, ha affermato che esiste un «impegno congiunto» a fare tutto il possibile per evitare licenziamenti obbligatori, sebbene questi non possano essere completamente esclusi. «Abbiamo un programma volontario molto generoso e altre misure che crediamo ci consentiranno di evitare licenziamenti obbligatori», ha affermato.