Zf, verso taglio posti lavoro fino a 14mila unità entro 2028. Un quarto dei lavoratori del gruppo in Germania

Il fornitore automobilistico tedesco Zf ha annunciato, in un comunicato, l'intenzione di tagliare fino a 14.000 posti di lavoro, ovvero un quarto dei posti di lavoro del gruppo in Germania, entro il 2028, citando la sfida della competitività nel contesto della transizione alla mobilità elettrica."Si prevede che il numero di dipendenti in Germania diminuisca gradualmente da 11.000 a 14.000 entro il 2028", in particolare nel settore della produzione di componenti per auto elettriche, "a causa della forte concorrenza, della pressione sui costi e della debolezza della domanda di veicoli elettrici", ha dichiarato il gruppo in un comunicato.

"La nostra responsabilità aziendale è quella di posizionare Zf per il futuro e di sviluppare ulteriormente le nostre sedi in Germania in modo che siano sostenibilmente competitive e solidamente posizionate. Siamo consapevoli di dover prendere decisioni difficili ma necessarie per raggiungere questo obiettivo. Ma vogliamo trovare le migliori soluzioni possibili per tutte le parti coinvolte", ha dichiarato Holger Klein, Ceo di Zf.