Zipcar tira giù la saracinesca nel Regno Unito: addio al car sharing a Londra, Oxford, Cambridge e Bristol

La statunitense Zipcar, la più grande compagnia mondiale di car-sharing operante nel Nordamerica e nel Regno Unito, ha deciso di chiudere le attività in tutte le località di quest'ultimo mercato (Londra, Oxford, Cambridge e Bristol) dove era presente. A differenza di Stati Uniti e Canada, dove il car-sharing di Zipcar è particolarmente redditizio sia nelle città - come Boston, Washington DC, Denver, Miami, Chicago e Atlanta - che in numerosi campus universitari, nel Regno Unito il business si è via via indebolito fino a portare a significative perdite e quindi allo stop delle operazioni. Lo scorso 31 dicembre Zipcar ha quindi sospeso il funzionamento della piattaforma di prenotazioni e Il relativo servizio di car-sharing. Come già annunciato sono in corso trattative da parte della proprietà (il gruppo del noleggio auto Avis Budget) per l'uscita dei suoi 71 dipendenti del Regno Unito.
ECONOMIA
domenica 11 gennaio 2026 - Ultimo aggiornamento: 18:45