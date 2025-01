Zipse (Bmw) chiede all'Unione Europea: «Ridurre tasse su auto importate da Usa»

Ridurre le tasse sulle importazioni di automobili dagli Stati Uniti, in un momento in cui le tensioni sul fronte commerciale sono in aumento, dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. L'appello all'Unione europea arriva da Oliver Zipse, amministratore delegato di Bmw: "Bisogna creare condizioni uniformi tra Stati Uniti e l'Ue. Dovremmo discutere della riduzione delle barriere commerciali piuttosto che del loro aumento”, ha detto durante un evento organizzato dal quotidiano tedesco Die Welt, invitando l'Ue a "fare un grande passo" abbassando i dazi doganali al 2,5%, come negli Stati Uniti, rispetto all'attuale 10%. Zipse intende presentare una proposta giovedì a Bruxelles, in occasione di un incontro dei produttori europei di automobili con la Commissione europea. Il Ceo auspica l'apertura di un dialogo per cercare di risolvere i problemi del settore auto, da tempo in crisi. L'industria dell'auto europea è in difficoltà a causa del calo della domanda globale, dell'aumento dei prezzi dell'energia e della concorrenza cinese.